Орловчанка подозревается в мошенничестве на 400 тысяч

12.5.2023 | 13:23 Закон и порядок, Новости

Женщина незаконно получала социальные выплаты.

ИА «Орелград»

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, 38-летняя женщина зарегистрировала себя и своих детей в зоне с льготным социально-экономическим статусом (в Болховском районе). Однако фактически никто из них не проживал на этой территории.

Общий размер ежемесячных выплат, которые гражданка незаконно получала с 2016-го по 2022-й годы, потянул на 400 тысяч рублей.

В местном отделении полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас расследование продолжается. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»

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