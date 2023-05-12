Орловчанка подозревается в мошенничестве на 400 тысяч

Женщина незаконно получала социальные выплаты.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, 38-летняя женщина зарегистрировала себя и своих детей в зоне с льготным социально-экономическим статусом (в Болховском районе). Однако фактически никто из них не проживал на этой территории.

Общий размер ежемесячных выплат, которые гражданка незаконно получала с 2016-го по 2022-й годы, потянул на 400 тысяч рублей.

В местном отделении полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас расследование продолжается. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»