Переселенцам с Украины помогут оформить пенсию в Орле

К решению проблемы подключились депутат Госдумы и региональный омбудсмен.

Общественная приемная «Единой России» поможет оформить пенсию вынужденным переселенцам с Украины. Об этом сообщается на сайте политической партии. Помощь будет оказана по итогам личного приема граждан, который провела депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Сообщается, что к ней обратилась пенсионерка, которая сейчас находится в пункте временного размещения граждан. В недавнем прошлом она была жительницей Харьковской области. В Орел женщина перебралась еще в апреле прошлого года.

«Для получения социальной пенсии ей не хватает некоторых документов, получить или восстановить которые нет возможности, — пояснили в общественной приемной. — Решить вопрос можно через обращение в суд. Всю необходимую помощь по оформлению документов окажут президент Адвокатской палаты Орловской области Сергей Мальфанов и уполномоченный по правам человека в регионе Наталия Балашова».

Комментируя обращение переселенки, Ольга Пилипенко отметила, что оно не является уникальным в своем роде. Подобные обращения время от времени поступают и от других переселенцев. Депутат объясняет это тем, что украинская сторона отказывается идти на контакт. Поэтому у граждан, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий, зачастую нет полного пакета документов, необходимых для получения правового статуса. Это осложняет процедуру оформления той социальной поддержки, которая предусмотрена российским законодательством.

«Вместе со специалистами Социального фонда было найдено решение вопроса с пенсионным обеспечением, — комментирует ситуацию Ольга Пилипенко. — В судебном порядке необходимо подтвердить правовой статус, и пенсия будет назначена. На уровне Государственной Думы также будем рассматривать эту проблему для выработки системного решения по аналогичным ситуациям».

ИА «Орелград»