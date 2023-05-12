Сотни орловцев воспользовались «гаражной амнистией»

Земля им была предоставлена в собственность бесплатно.

Мэрия Орла обнародовала результаты работы с муниципальными земельными участками. Сообщается, что в течение 2022 года право муниципальной собственности было зарегистрировано на 42 земельных участка общей площадью 33,3 га. По состоянию на 1 января 2023 года в собственности города находилось 1326 земельных участков общей площадью 221,12 га, или 18,2 процента от общей площади земли в границах Орла. Власти отмечают, что часть земли передается гражданам безвозмездно.

Например, в 2022 году в рамках так называемой «гаражной амнистии» в Орле бесплатно было предоставлено 723 земельных участка владельцам расположенных на них гаражей. Для сравнения, в 2021 году владельцам гаражей в рамках «амнистии» было бесплатно передано 116 участков. К слову, в прошлом году в Управление Росреестра по Орловской области было подано более 1170 заявлений и документов на регистрацию прав на землю физических и юридических лиц, возникших на основании договоров купли-продажи и постановлений администрации города о предоставлении земельных участков. Это почти в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

Также сообщается, что в 2022 году в Орле на учет были поставлены 60 граждан и семей, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, в том числе: 18 – для индивидуального жилищного строительства, 42 – для садоводства и огородничества. По результатам жеребьевок им было предоставлено в установленном порядке 42 участка. Для сравнения, годом ранее было предоставлено всего девять участков.

ИА «Орелград»