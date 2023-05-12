Спецприборы не позволят перегреть квартиры орловчан

12.5.2023 | 11:16 ЖКХ, Новости

Техника будет реагировать на погоду.

Фото: vk.com/orel_quadra

Семь центральных тепловых пунктов Северного района Орла оснастят системами автоматического погодного регулирования. Благодаря этому в течение отопительного сезона можно будет избежать перегрева в 35 многоквартирных домах и 4 объектах социальной инфраструктуры. Об этом сообщает Орловский филиал АО «Квадра».

Также в ближайшее время на Орловской и Ливенской ТЭЦ планируется отремонтировать семь котлоагрегатов, четыре турбоагрегата и пять водогрейных котлов. В Орле заменят 7,6 километра тепловых сетей, отремонтируют различное оборудование центральных тепловых пунктов, теплокамеры и изоляцию трубопроводов.

Всего в этом сезоне на «перевооружение» энергетического и теплосетевого комплекса компании направят целых 480 миллионов рублей.

ИА «Орелград»

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