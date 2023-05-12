В Орле на Красном мосту готовятся класть рельсы

Об этом рассказал мэр города.

Юрий Парахин поделился в соцсетях свежими новостями с одного из самых важных городских объектов.

Как сообщил мэр, прокладка трамвайных путей начнётся с левой половины моста. Сейчас здесь завершаются работы по устройству трамвайного основания. В самое ближайшее время на объект прибудет спецбригада, которая и займётся укладкой рельсов.

Также на левой стороне Красного моста занимаются гидроизоляцией мостового полотна, после начнётся асфальтирование.

На объекте установили парапетные блоки, разделяющие проезжую часть и тротуар. Продолжается торкретирование фасадной части подпорных стенок моста – на них наносят торкрет-бетон, современный прочный и экологичный материал, внешне имитирующий цвет натурального камня.

Кроме того, рабочие продолжают собирать блоки пролётного строения – на данный момент из девяти полностью готовы три. На объекте трудятся 130 специалистов, также привлечено около 10 единиц спецтехники.

ИА «Орелград»