В Орле по наркостатье будут судить сразу восемь человек

Размер партий – значительный и крупный.

Как сообщила прокуратура Орловской области, обвинительное заключение по ранее возбуждённому уголовному делу уже утверждено. Дело направлено в Северный районный суд Орла. Процесс состоится в ближайшем будущем.

По делу проходят сразу 8 человек. Речь идёт об организованных попытках сбыта наркотиков в крупном и значительном размерах. Известно, что при совершении преступлений использовался интернет. Кроме того, у обвиняемых были и другие подельники, но уголовное преследование в отношении них выделено в отдельное производство.

В одном случае речь идёт о смеси, содержащей героин, общей массой 367 граммов. В другом эпизоде – о неком анонимном «наркотическом средстве» весом 58 граммов.

Обвиняемые выступали в роли «закладчиков», но не успели довести задуманное до конца, так как их деятельность пресекла полиция.

ИА «Орелград»