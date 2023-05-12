В Орле создали 775 укрытий на случай угрозы

Мэрия отчиталась о мерах по обеспечению безопасности проживания населения.

В Орле в 2022 году было принято 22 нормативных правовых акта по вопросам гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности. Такие данные приводит администрация областного центра. Учитывая непростую геополитическую ситуацию и связанные с ней угрозы, в городе была проведена работа по обследованию так называемых заглубленных и других помещений подземного пространства, пригодных для укрытия населения. В результате на интерактивную карту укрытий Орловской области непосредственно на территории города Орла были нанесены 775 укрытий.

«В ноябре и декабре 2022 года органы управления и силы гражданской обороны города Орла приняли участие в командно-штабных учениях по гражданской обороне, — сообщает мэрия. – В ходе учений отрабатывались вопросы готовности и работоспособности системы управления ГО, систем оповещения населения, проведена проверка готовности средств коллективной защиты для укрытия населения, средств индивидуальной защиты и эвакуационных органов».

Согласно отчету, на территории областного центра создана комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. В ее состав входят 40 электросирен, две комплексные системы экстренного оповещения населения и восемь выносных акустических установок. Стоит отметить и такой факт: в прошлом году было осуществлено 15 выездов оперативной группы администрации города Орла по сопровождению лиц, вынужденно покинувших Украину, ДНР и ЛНР, до пунктов временного размещения. Всего было вывезено более 2000 человек. Прибывшим беженцам оказывалась помощь в расселении, трудоустройстве и миграционных вопросах, а также в сфере социальной защиты. Тут речь идет о приобретении одежды и предметов быта, выдаче материальной помощи в натуральном виде, решении возникающих бытовых проблем и др.

ИА «Орелград»