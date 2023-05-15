Губернатор обновил правила предоставления жилья молодым

Нормы документа подверглись актуализации и редактированию.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в некоторые нормативно-правовые акты, морально устаревшие. В частности, он обновил правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение и строительство жилья и их использования. Некоторые пункты этого документа изложены в новой редакции. Указанные правила, согласно преамбуле документа, утверждаются в целях реализации на территории Орловской области мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках соответствующего федерального проекта.

Право молодой семьи, участника мероприятия, удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Отметим, что оно не является ценной бумагой. Согласно обновленной редакции, участником данной программы может быть не просто молодая семья, а и молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином РФ, и одного и более детей.

Для участия в программе молодая семья должна подать в орган местного самоуправления по месту жительства документы, предусмотренные «Правилами предоставления социальных выплат». Копии документов должны быть представлены с предъявлением подлинников. Чиновники обязаны в течение пяти рабочих дней со дня регистрации этих документов принять решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником мероприятия. О принятом решении молодая семья письменно или в электронной форме посредством Единого портала уведомляется органом местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

Поскольку финансирование программы идет, в том числе за счет федеральных средств, в Орловской области на основании данных местных администраций будет формироваться сводный список молодых семей, претендующих на субсидии. Данный список область обязана направлять в федеральный центр вместе с заявкой на получение денежных средств. Отметим, что поступившая с мест информация при формировании сводного списка может проверяться – чиновники регионального уровня вправе затребовать личные дела молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

Впрочем, в Орловской области имеются и собственные жилищные программы. Например, в Орле для улучшения жилищных условий молодых семей уже несколько лет реализуется соответствующая муниципальная программа. По данным на начало 2023 года ее участниками являлись 184 семьи. В 2022 году в рамках данной программы также было профинансировано улучшение жилищных условий семи многодетных семей и одной семьи, воспитывающей ребенка-инвалида.

ИА «Орелград»