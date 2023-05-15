На Орловщине от бездомных животных пострадали 119 детей

Ещё в 192 случаях пострадавшими стали взрослые.
Такова статистика за первый квартал этого года, озвученная на «круглом столе», который прошёл в администрации Орловского муниципального округа. Данные сообщил заместитель руководителя Управления ветеринарии области Виталий Сиротин.
По его словам, в абсолютном большинстве случаев (в 279 эпизодах) на орловчан нападали именно бездомные собаки. 216 зарегистрированных нападений с пострадавшими приходится на областной центр, остальные – на другие муниципальные образования.
Кроме того, главный орловский ветеринар рассказал, что за четыре с половиной месяца текущего года в регионе поймали примерно 280 животных без владельцев. Об этом сообщает пресс-служба областного Совета народных депутатов.
ИА «Орелград»