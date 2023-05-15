Орловчанина подозревают в покушении на трамвайные пути

По текущей версии, мужчина пытался похитить металлические детали.

Орловчанин действовал «среди бела дня» — около 14 часов, в Заводском районе рядом с Карачевским переулком (у Крестительского кладбища). Однако довести операцию до задуманного финала ему помешали сотрудники Росгвардии.

Они оперативно прибыли на место и задержали нарушителя. Затем росгвардейцы передали 45-летнего мужчину в районное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщает областное Управление Росгвардии, в настоящий момент в нашем регионе под охраной этого ведомства находится около 4 тысяч объектов и мест проживания граждан. С начала текущего года сотрудники вневедомственной охраны выезжали на вызовы около тысячи раз.

ИА «Орелград»