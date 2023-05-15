Орловчанку обвинили в жестоком убийстве

33-хлетнюю женщину задержали «по горячим следам».

О преступлении рассказала пресс-служба Следственного Управления Следственного Комитета по Орловской области.

Достаточно шокирующий случай произошёл в Орловском муниципальном округе в деревне Полозовские дворы 6 мая. Однако сама обвиняемая проживает в городе Орле.

Согласно текущей версии следствия, в злополучный день орловчанка находилась в селе в доме своих знакомых. Она была нетрезва. Между ней и неким 40-летним мужчиной, которого она видела в первый раз в жизни, произошёл конфликт.

В ответ на оскорбление женщина ударил обидчика ножом в грудь, после чего он скончался на месте.

К настоящему моменту обвиняемая признала вину. Она заключена под стражу. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»