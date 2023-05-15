Суд не позволил изъять у МУП «ТТП» лизинговые автобусы

Поставщик потребовал возвратить автобусы ему из-за долгов орловского предприятия.

Орел в лице МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» едва не лишился сразу двух десятков автобусов ПАЗ. Их текущую судьбу решил региональный арбитражный суд. Дело в том, что московское акционерное общество «Межрегиональная лизинговая компания» предъявило МУП «ТТП» иск. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, выступила администрации города Орла. Истец просил суд о расторжении договора финансовой аренды (лизинга) и изъятии у муниципального унитарного предприятия 20 автобусов марки ПАЗ.

Ответчик иск не признал, указав, что требования истца о расторжении договора лизинга и изъятии пассажирских автобусов не отвечают принципу сохранения баланса интересов сторон. Представители МУП «ТТП» также пояснили, что изъятие предмета лизинга приведет к остановке работы транспортного предприятия и невозможности исполнения социальных обязательств общества. Представитель мэрии пояснил, что взятые в лизинг автобусы обслуживают маршруты в Орле, в том числе перевозят льготников. Следовательно, МУП «ТТП» является социально-значимым предприятием.

Как следует из материалов дела, договор лизинга орловские транспортники заключили со столичным АО «МЛК» в январе 2021 года. В Орле отправились 20 ПАЗов. Общая сумма договора лизинга за весь период пользования составила 71,121 миллиона рублей. Выплачивать деньги за автобусы МУП должен по графику. Однако предприятие допустило просрочку лизинговых платежей за июль, август, сентябрь и октябрь 2022 года в размере 6,538 миллиона рублей.

А ранее в производстве арбитражного суда Орловской области находилось на рассмотрении другое дело по иску того же «МЛК» к МУП «ТТП» о взыскании 13,435 миллиона рублей – это была задолженность по платежам 2021 года и неустойка. Истец тогда выиграл, получил на руки исполнительный лист и добился взыскания отсуженной суммы.

Однако проблема задолженности не исчезла, так как появились новые долги. В результате лизингодатель, видимо, решил поставить вопрос более жестко и потребовал изъять у орловского МУПа автобусы. Однако суд указал, что при решении подобного вопроса надо учесть, не приведет ли лишение лизингополучателя возможности владеть и пользоваться автобусами к наступлению для него значительных имущественных потерь и есть ли у лизингодателя возможность удовлетворения денежных требований в порядке исполнительного производства без изъятия имущества.

Суд пришел к выводу, что расторжение договора и изъятие 20 автобусов приведет к невозможности исполнения обязательств МУП «ТТП» по муниципальным контрактам на обслуживание маршрутов и лишит его источника дохода, необходимого, в том числе, для исполнения обязанности по оплате лизинга. Кроме того, будут нарушены права администрации города Орла, поскольку изъятие автобусов у муниципального предприятия лишит ее возможности должным способом решать такие вопросы местного значения городского округа, как создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

Таким образом, лишение лизингополучателя возможности владеть и пользоваться автобусами приведет к наступлению для него значительных имущественных потерь. В результате суд решил в удовлетворении исковых требований отказать. Однако на данное решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»