В Покровском районе Орловщины ремонтируют ФАП

15.5.2023 | 10:50 Медицина, Новости, Строительство

Учреждение находится в селе Смирные.

Фото: vk.com/pokrovskoeadm57

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

В здании Смирновского ФАПа приведут в порядок фасад и крышу, внутренние помещения, заменят систему электроснабжения, сети водопровода, канализации, отопления и вентиляции.

Капитальный ремонт этого пункта планировали сделать ещё в 2021-м году.

Работы выполняет ООО «Строительная компания «Гранит»» из Белгородской области. Они обойдутся бюджету в 3 миллиона 864 тысячи 200 рублей. Капремонт нужно сделать до 13 сентября текущего года.

Несколько дней назад сообщалось о начале работ по капремонту ещё одного ФАПа в Ливенском районе.

Фото: vk.com/pokrovskoeadm57

ИА «Орелград»

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