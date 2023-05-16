«Масловские сады» остались без земли

Требование расторгнуть договор аренды выдвинули орловские чиновники.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации Орловского муниципального округа к обществу с ограниченной ответственностью «Масловские сады». Речь шла о расторжении договора аренды, заключенного еще в 2008 году. Ответчик письменный отзыв на исковое заявление не представил, в судебное заседание не явился.

Как следует из материалов дела, в августе 2008 года между администрацией тогда еще Орловского района и компанией «Масловские сады» был заключен договор аренды земли – участка из категории земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1 882 024 квадратных метров в районе деревень Голохвастово и Путимец. Договор был заключен сроком до 1 августа 2057 года. Арендная плата была установлена относительно небольшой, за период с 1 августа 2008 года по 31 декабря 2008 года она составляла, например, 14 468 рублей.

Однако арендатор платил нерегулярно, начали копиться долги. Ранее арбитражный суд Орловской области уже рассматривал иски чиновников к «Масловским садам» о взыскании задолженности. Например, в прошлом году суд обязал арендатора погасить долг в размере 822,5 тысячи рублей. Решение суда вступило в силу, был выдан исполнительный лист, который был направлен в службу судебных приставов для взыскания. После этого арендатор погасил взыскиваемую задолженность за 2019-2020 год.

В новом суде представители администрации заявили, что анализ вышеприведенных данных показывает: арендатором существенно нарушались сроки оплаты арендных платежей. В частности, за период 2019-2021 годов плата была внесена лишь в 2023 году. Между тем, договором было предусмотрено, что он может быть расторгнут при ряде обстоятельств, в том числе при несвоевременном внесении арендной платы более двух раз. В связи с неоднократной неоплатой аренды чиновники еще в январе этого года направили арендатору требование о досрочном расторжении договора.

Ответ на направленное требование чиновниками, с их слов, не был получен, соглашение о расторжении договора в добровольном порядке подписано не было. Поскольку претензионные требования истца в добровольном порядке ответчиком не были удовлетворены, администрация Орловского муниципального округа обратилась в арбитражный суд. Последний, изучив представленные документы и доводы, решил исковые требования удовлетворить в полном объеме и постановил расторгнуть договор аренды с даты вступления решения суда в законную силу.

ИА «Орелград»