Мэрию Орла обязали сделать «аварийки» недоступными

Пока что речь идёт лишь о нескольких зданиях.

Это аварийные дома, расположенные в Железнодорожном районе, на улицах Привокзальная, 42, и Рабочий городок, 36. Оба они расселены. В то же время городские чиновники не приняли должных мер, чтобы оградить здания от посторонних посетителей, включая несовершеннолетних, сообщает прокуратура Орловской области.

Как установила районная прокуратура, «аварийки» не ограждены, в зданиях частично отсутствуют двери и окна, территории завалены отходами. Впрочем, даже тот факт, что уже расселённые дома ещё не снесены тоже является нарушением.

В итоге надзорное ведомство направило в суд иски с требованием ограничить доступ граждан на данные объекты. Судья вынес положительное решение по обоим зданиям.

Напомним, что недавно в Орле в расселённом доме произошёл серьёзный пожар.

ИА «Орелград»