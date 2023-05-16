Мэрию Орла обязали сделать «аварийки» недоступными

16.5.2023 | 11:13 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Пока что речь идёт лишь о нескольких зданиях.

ИА «Орелград» (иллюстративное фото)

Это аварийные дома, расположенные в Железнодорожном районе, на улицах Привокзальная, 42, и Рабочий городок, 36. Оба они расселены. В то же время городские чиновники не приняли должных мер, чтобы оградить здания от посторонних посетителей, включая несовершеннолетних, сообщает прокуратура Орловской области.

Как установила районная прокуратура, «аварийки» не ограждены, в зданиях частично отсутствуют двери и окна, территории завалены отходами. Впрочем, даже тот факт, что уже расселённые дома ещё не снесены тоже является нарушением.

В итоге надзорное ведомство направило в суд иски с требованием ограничить доступ граждан на данные объекты. Судья вынес положительное решение по обоим зданиям.

Напомним, что недавно в Орле в расселённом доме произошёл серьёзный пожар.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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