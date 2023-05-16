Необычную ночь устроят для гостей в усадьбе Тургенева

«Спасское-Лутовиново» обнародовало программу мероприятия «Ночи музеев».

20 мая с наступлением темноты в усадьбе Ивана Тургенева под Орлом стартует необычная музейная программа. Об этом сообщил Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Речь идет о проведении ставшей уже традиционной Всероссийской музейной акции. В этом году темой «Ночи музеев» стал «опыт». В Спасском-Лутовинове обещают, что «ночные» гости родовой усадьбы знаменитого писателя непременно получат новые впечатления.

«Экскурсия по дому Тургенева пройдет при свечах, и проведут ее два экскурсовода – сотрудник музея и подросток, — следует из сообщения музея. — Расскажут много такого, что обычно не звучит в классических экскурсиях. Для тех, кто хочет научиться танцевать, как герои тургеневских произведений, сотрудники Спасского проведут мастер-класс «Танцуем Тургенева». Он состоится в галерее Дома-музея».

Кроме того, в эту ночь гостям усадьбы организаторы предложат погрузиться в тот мир современного искусства, который в самом музее назвали загадочным. Мы уже рассказывали о том, что в выставочном зале музея работает выставка «Улитка на склоне» с мультимедийным сопровождением. В ночном сумраке ее воздействие на воображение будет особенно сильным, обещают организаторы.

«А в Крестьянской избе посетителей ждет настоящее открытие: там начнет работать выставка «Фонари и куклы Елены Поленовой», на которой будут представлены рукотворные фонари-диорамы с волшебным светом и куклы к спектаклям «домашнего» поленовского театра, — добавили в музее. — В зале музейных занятий можно будет принять участие в мастер-классе по изготовлению открытки в стиле XIX века. Это прекрасный сувенир на память о «Ночи музеев» в Спасском-Лутовинове».

Отметим, что участие во всех мероприятиях ночной программы бесплатное, но оно требует предварительной регистрации. Полное расписание мероприятий «Ночи музеев», а также контактные данные для регистрации можно найти на сайте музея. Обратим внимание и на то, что для каждого мероприятия предусмотрен лимит гостей. Например, упомянутая выше экскурсия при свечах стартует в 20 часов, максимальное количество гостей – 15 человек.

Мастер-класс «Танцуем Тургенева» возьмет старт в 21 час, в этом мероприятии сможет принять участие до 26 человек. Но тут имеется особое условие, так как введен обязательный дресс-код: для дам это вечерние платья, а для кавалеров – костюм. Выставку «Улитка на склоне» можно будет посмотреть по сеансам, вместимость каждого их них составит до 20 человек. Выставка «Фонари и куклы Елены Поленовой» также будет проводиться по сеансам, впускать будут по 10 человек. Наконец, мастер-класс «Открытка XIX века», который стартует в 21 час, готов принять до 12 человек.

ИА «Орелград»