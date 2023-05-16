Орловские муниципалитеты сразятся за федеральные премии

Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Администрация губернатора и правительства Орловской области известила о старте и условиях проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2023 году. Сам конкурс в регионе проводится в соответствии с постановлением местного правительства еще с 2017 года. Он предназначен для выявления и отбора кандидатов от Орловской области для участия в федеральном этапе. В конкурсе могут принять участие городские и сельские поселения региона, которые будут разделены по двум соответствующим категориям.

В этом году конкурс проводится по пяти номинациям: «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»; «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»; «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»; «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»; «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)».

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную комиссию заявки, подготовленные по типовым формам по выбранным номинациям. Кстати, они были утверждены Минстроем и Минэкономразвития РФ в сотрудничестве с Федеральным агентством по делам национальностей. Конкурсные заявки муниципальных образований представляются с сопроводительным письмом, подписанным главой администрации. Принимать их будет администрация губернатора. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации конкурсная комиссия обязана рассмотреть заявки и принять решение о допуске их к участию в конкурсе или отказе в допуске.

Конкурсная комиссия будет рассматривать работы участников конкурса в соответствии с критериями оценки, утвержденными федеральными органами исполнительной власти. Список региональных победителей будет определен до 20 августа 2023 года, так как до этой даты организаторам должны быть направлены заявки муниципальных образований, отобранные региональной комиссией для участия в федеральном этапе.

Тем самым орловские муниципалитеты получат возможность побороться за средства из федерального бюджета. Как отмечала ранее пресс-служба губернатора, примеры успешного выступления уже имеются Так, два года назад Пахомовское сельское поселение тогда еще Орловского района стало победителем во II категории Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)» оно заняло 2-е место, что позволило муниципальному образованию получить премию в размере 15 миллионов рублей.

ИА «Орелград»