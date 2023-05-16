Орловским девятиклассникам обещают комфорт на экзаменах

В Орле обсудили перспективы подготовки и проведения ГИА-9 в 2023 году.



Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в Орловской области прошли вебинары, участники которых обсудили вопросы проведения государственной итоговой аттестации для девятиклассников в 2023 году. А участниками главного регионального онлайн-совещания стали муниципальные координаторы, ответственные за подготовку и проведение ГИА-9, члены Государственной экзаменационной комиссии, руководители пунктов проведения экзаменов (ППЭ), а также технические специалисты, организаторы в аудиториях ППЭ.

«В 2023 году участниками основного периода ОГЭ и ГВЭ станут 7346 выпускников, в том числе 813 девятиклассников с ограниченными возможностями здоровья, — сообщила заместитель директора Регионального центра оценки качества образования Светлана Тихоновская. — Для проведения экзаменов в регионе организовано 53 пункта проведения экзаменов на базе образовательных организаций и 45 ППЭ на дому».

По ее словам, главная цель — обеспечить четкую слаженную работу всех специалистов, задействованных в ГИА-9, чтобы обеспечить максимально комфортные и прозрачные условия для всех участников экзамена. Что касается тематики совещания, то ключевыми темами для обсуждения стали особенности проведения экзаменов, в том числе доставка экзаменационных материалов в ППЭ. Обсудили участники также вопросы применения технологии сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ, особенности проведения ОГЭ по отдельным учебным предметам (химии, физике, русскому языку, иностранным языкам).

Кроме того, темами для обсуждения стали техническое обеспечение ППЭ и организация на них системы видеонаблюдения, проведение итоговой аттестации для участников с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, введение нового мониторинга проведения экзаменов. Напомним, что к ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. То есть, допустят ребят, имеющих годовые отметки по всем учебным предметам за 9 класс не ниже удовлетворительных. Кроме того, они должны были ранее получить «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

В этом году ГИА-9 включает в себя четыре экзамена: два — по русскому языку и математике, а также два экзамена по выбору — физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ. Участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды по своему желанию могут принять участие в ГИА-9 по двум обязательным учебным предметам — русскому языку и математике.

ИА «Орелград»