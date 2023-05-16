Стихи и рисунки воспитанников Болховского интерната опубликуют при поддержке благотворителей 

16.5.2023 | 16:43 Новости компаний, Рекомендуем

Публикацию сборника стихов с иллюстрациями решили поддержать волонтеры благотворительного фонда «Созидание».

В Болховском доме-интернате стараются развивать воспитанников в самых разных направлениях, в том числе и в творчестве. Так здесь помогают расти таланту юной поэтессы, стихи которой будут опубликованы благодаря инициативе фонда «Созидание». Сборник будет проиллюстрирован рисунками еще одного воспитанника Болховского дома-интерната Сергея Ярославцева.

Сама Ирина Петрова в предвкушении публикации своих творений рассказала, откуда черпает вдохновение.

— Я пишу только про то, что может искренне тронуть мою душу. А по-другому просто не умею, – открыла секрет воспитанница дома-интерната.

Волонтеры благотворительного фонда «Созидание» в свою очередь признались, что история юной поэтессы их очень тронула. Потому и возникла идея опубликовать стихи, подарив школьнице ее первый настоящий сборник.

Фонд «Созидание» в партнерстве с группой компаний «ОДСК», в которую входит крупнейший застройщик области «Орелстрой», дружит в Болховским домом-интернатом много лет. Сегодня здесь проживают полсотни детей с физическими недостатками. Тесное сотрудничество помогает им адаптироваться и развиваться, принимая участие в совместных творческих и социальных проектах.

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