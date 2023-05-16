В Орле отремонтируют ещё несколько улиц

16.5.2023 | 10:52 Новости, Строительство

Их включат в план ремонта на текущий год.

Повезло двум улицам — 2-й Пушкарной и Ватной, расположенным в Заводском районе Орла недалеко друг от друга. Инициатива исходила от одного из горожан. Накануне во время последнего прямого эфира губернатора в соцсетях в комментариях появилось соответствующей сообщение.

Пользователь рассказал о трёх огромных ямах на 2-й Пушкарной и ещё одном «котловане» посередине дороги на Ватной. Ему ответили с официального аккаунта администрации Орла.

«Включим в план ямочного ремонта на 3 квартал», — лаконично отреагировали представители городских властей. Напомним, что такими работами в областном центре занимается муниципальное предприятие «Спецавтобаза».

В текущем году в Орле расходы на городскую программу «Комплексное развитие улично-дорожной сети» составят примерно 696,3 миллиона рублей. При этом на работы по «восстановлению верхних слоёв дорожной одежды» потратят 42,9 миллиона.

ИА «Орелград»

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