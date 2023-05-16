В Орле за сбыт наркотиков будут судить гражданина Египта

Следствие считает иностранца участником преступной группы.

Заместитель Орловского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Арабской Республики Египет. Как пояснили в транспортной прокуратуре, иностранца следствие считает участником преступной группы, которая планировала наладить в Орловской области сеть сбыта наркотических средств, но не успела сделать это по независящим от нее обстоятельствам. Иными словами, правоохранители своевременно пресекли противоправную деятельность.

Египтянин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не доведенный до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

«По версии следствия, в январе 2023 года молодой человек незаконно получил от неустановленных лиц оптовую «закладку» наркотического средства с целью последующего размещения в тайниках и сбыта на территории города Орла, — сообщает Орловская транспортная прокуратура. — Однако он не смог довести до конца свой преступный умысел, так как был задержан сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции Орел».

В ходе личного досмотра у иностранца было обнаружено и изъято наркотическое средство массой около 40 грамм. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направлено в Заводской районный суд города Орла для рассмотрения по существу. Добавим, что санкции части 4 статьи 228.1 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом (или без него) в размере до одного миллиона рублей.

ИА «Орелград»