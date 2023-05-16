Властям Ливен посоветовали сокращать долги

В орловском райцентре оценили отчет об исполнении бюджета за 2022 год.

В городе Ливны продолжается процедура утверждения отчета об исполнении местного бюджета за 2022 год. Так, в соответствии с законом свое заключение дала городская Контрольно-счетная палата. Она детально проанализировала документ и не просто сделала выводы, указав на определенные недостатки, но и выдвинула мэрии ряд предложений. В частности, администрации города рекомендовано продолжить работу по снижению объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, а также принять меры к погашению дебиторской и кредиторской задолженности.

Из заключения КСП следует, что годовая бюджетная отчетность в целом соответствует установленным нормам законодательства. За отчетный год в бюджет города поступили доходы на сумму 1,324 миллиарда рублей, или на 15,3 процента больше первоначального плана. Объем расходов за 2022 год составил 1,323. миллиарда рублей. Бюджет города Ливны за 2022 год был исполнен с профицитом в размере 977,7 тысячи рублей. При этом сумма задолженности муниципального образования по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января 2023 года составила 49 миллионов рублей.

КСП отметила, что верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны, установленный по состоянию на 1 января 2023 года по долговым обязательствам города, не был превышен. Ведь он составлял 120 миллионов рублей. Согласно отчету об исполнении бюджета города расходы на обслуживание муниципального долга в 2022 году составили 2,293 миллиона рублей. Объем расходов на обслуживание муниципального долга также не был превышен. Согласно Бюджетному кодексу РФ, он не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетной системы Российской Федерации.

ИА «Орелград»