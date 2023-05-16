Вот моя деревня, вот мой дом родной: орловчане стали активнее в сети

В пригородных зонах Орловской области к началу мая вырос трафик на 10% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций.

В этом году майские праздники в сумме продлились 7 дней. По оценкам экспертов, 35% россиян отправилась за город, чтобы убрать и подготовить огород к летнему сезону, пожарить шашлыки и просто отдохнуть от суеты города.

Вместе с тем у жителей все чаще возникает главный вопрос — когда лучше отправиться на дачу, чтобы избежать пробок? Этой весной выбор орловчан пал на самое начало праздничных выходных — часть горожан остановилась на данном варианте, не смотря всего на 3 праздничных дня. Голосовые звонки в дачных локациях увеличились почти в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом.

Чаще дачный отдых абоненты крупных городов области выбирают в Отрадинском, Знаменке, Сонино, Повровском. Пользователи, побывавшие здесь, сгенерировали интернет-трафика более чем на 1,7 млн Гб, что сравнимо с беспрерывным просмотром нового комедийного отечественного сериала «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» в онлайн‑кинотеатре START в течении 33 лет.

«Мы, как оператор, видим одной из своих главных задач — обеспечение доступа к сотовой связи и мобильному интернету не только в городах, но и поселках. Дачники, туристы и местные жители могут пользоваться социальными сетями, общаться по видео, вызвать такси и загрузить карты. Для этого инженеры компании проводят комплексную работу по улучшению и строительству новых базовых станций 4G. Только за 2022 год мобильный интернет появился впервые в 13 селах области. Программа модернизации продолжается в регионе и в 2023 году», — говорит директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Реклама. Рекламодатель — ПАО МегаФон, megafon.ru