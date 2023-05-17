«Буря в стакане»: Вдовин прокомментировал снос ротонды

17.5.2023 | 10:35 Важное, Культура, Новости, Общество

Вице-спикер Орловского облсовета ответил на «трагичное событие».

Фото: vk.com/1oblastnoi

Перед заседанием профильного комитета 17 мая разгорелся скандал. Депутаты Евгений Косогов и Руслан Перелыгин потребовали рассмотреть вопрос о сносе ротонды в «Дворянском гнезде», в том числе назвать имена тех, кто подписал документы об уничтожении конструкции.

Евгений Косогов охарактеризовал произошедшее как «трагическое событие».

«Я нахожусь в прострации», — признался депутат.

«Буря в стакане воды», — оценил Михаил Вдовин.

По его словам, ротонду обследовали. Она признана не подлежащей восстановлению. Проект реконструкции проходил согласования и обсуждения.

«Необходимо немножко разбираться», — порекомендовал Михаил Вдовин.

Напомним, ротонду снесли 16 мая. Конструкция из шлакоблока была возведена в 1967 году.

ИА «Орелград»

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