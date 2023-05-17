Капремонт поликлиники №3 Орла может затянуться

Изменения в проект придётся вносить «на ходу».

Накануне на объекте побывал спикер областного совета Леонид Музалевский. Он осмотрел помещения, где идёт ремонт, а также пообщался с представителями подрядчика (ООО «Авилон») и «Орёлгосзаказчика».

По итогам поездки и встречи выявили ряд проблем, нуждающихся в доработке. При составлении первоначального проекта не был учтён ряд важных моментов.

Музалевский рассказал, что «в первую очередь, это касается доработки системы вентиляции». Также спикер регионального парламента отметил – поликлиника ремонтируется «по частям», что дополнительно осложняет текущую ситуацию. В связи со всем этим сроки сдачи объекта могут сдвинуться.

«В то же время нельзя допустить, чтобы из-за сроков пострадало качество ремонта», — подчеркнул Музалевский.

Как сообщает пресс-служба облсовета, уже решено, что проект будет доработан.

Напомним, что в текущем месяце в поликлинике №3 завершились демонтажные работы. Капремонт стоимостью 118 миллионов рублей должны были завершить до конца текущего года.

Ранее ООО «Авилон» уже занималось ремонтом зданий учреждений здравоохранения. Работы в инфекционном отделении Кромской ЦРБ завершились судебным разбирательством.

ИА «Орелград»