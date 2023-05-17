Мэр Орла назначил дату последнего звонка

17.5.2023 | 17:13 Новости, Образование

В этом году он прозвенит 23 мая.

Фото: Администрация Орла (иллюстративное)

Соответствующее распоряжение подписал Юрий Парахин.

Как обычно, в этот день усилят свою работу и правоохранительные органы. Сотрудники МВД будут дежурить

  • на площади Ленина,
  • в городском и детском парках,
  • сквере Гуртьева,
  • парке Победа,
  • парке Ботаника,
  • в районе сквера «Дворянское гнездо»,
  • а также в Медведевском лесу.

Ранее сообщалось, что в этом году выпускные вечера запланированы на 23 и 24 июня.

В уходящем учебном году в Орловской области экзаменационные испытания должны пройти около 10 тысяч выпускников школ, из них 2,6 тысячи сдадут ЕГЭ.

ИА «Орелград»

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