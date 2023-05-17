Мэр Орла назначил дату последнего звонка

В этом году он прозвенит 23 мая.
Соответствующее распоряжение подписал Юрий Парахин.
Как обычно, в этот день усилят свою работу и правоохранительные органы. Сотрудники МВД будут дежурить
- на площади Ленина,
- в городском и детском парках,
- сквере Гуртьева,
- парке Победа,
- парке Ботаника,
- в районе сквера «Дворянское гнездо»,
- а также в Медведевском лесу.
Ранее сообщалось, что в этом году выпускные вечера запланированы на 23 и 24 июня.
В уходящем учебном году в Орловской области экзаменационные испытания должны пройти около 10 тысяч выпускников школ, из них 2,6 тысячи сдадут ЕГЭ.
ИА «Орелград»