Мэр Орла недоволен остановками и тротуарами

17.5.2023 | 17:20 ЖКХ, Новости

Юрий Парахин побывал в Северном районе.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

В соцсетях мэр заявил, что состояние остановок общественного транспорта и тротуаров в районе оставляет желать лучшего.

Мэр заявил, что остановки нужно покрасить, убрать прилегающие территории и, при необходимости, обустроить на них освещение. Также в покраске нуждаются тепловые пункты. «Все исписаны уличными художествами», — отметил Парахин.

Что касается тротуаров, то на них «скопилось большое количество песка и пыли». По словам мэра, это касается как Московского шоссе, так и второстепенных улиц. В ближайшее время решением этой проблемы займётся «Спецавтобаза».

ИА «Орелград»

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