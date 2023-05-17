Мэр Орла недоволен остановками и тротуарами

Юрий Парахин побывал в Северном районе.

В соцсетях мэр заявил, что состояние остановок общественного транспорта и тротуаров в районе оставляет желать лучшего.

Мэр заявил, что остановки нужно покрасить, убрать прилегающие территории и, при необходимости, обустроить на них освещение. Также в покраске нуждаются тепловые пункты. «Все исписаны уличными художествами», — отметил Парахин.

Что касается тротуаров, то на них «скопилось большое количество песка и пыли». По словам мэра, это касается как Московского шоссе, так и второстепенных улиц. В ближайшее время решением этой проблемы займётся «Спецавтобаза».

ИА «Орелград»