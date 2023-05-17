Орловчанина обвинили в неправомерном обороте финансов

Мужчина признал вину.

Дело, возбуждённое по статье 187 Уголовного кодекса (неправомерный оборот средств платежа), распутывал Следственный комитет. Как сообщает пресс-служба областного Управления ведомства, к настоящему моменту оно передано в Железнодорожный районный суд Орла.

Между тем, обвиняемый прописан не в областном центре, а во Мценске. Как установило следствие, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, но не занимался финансовой и хозяйственной деятельностью как ИП.

Мужчина заработал другим способом – сбыл своему знакомому собственные «электронные средства платежа и оплаты шести банковских организаций» — вероятно, речь идёт о пластиковых карточках. Эти ресурсы использовались для «неправомерного оборота денежных средств по расчётным счетам».

ИА «Орелград»