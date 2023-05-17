Орловского дворника подозревают в краже телефона

Стоимость аппарата составляет 50 тысяч.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, всё произошло в Советском районе Орла. Счастливый обладатель дорогостоящего телефона отдыхал в заведении, а затем позволил себе уснуть, но не дома, а прямо на улице, сидя на лавочке. В это время телефон выпал то ли на лавку, то ли прямо на землю.

По текущей версии, чужой собственностью соблазнился человек, убиравший эту территорию – 45-летний местный житель. Он поднял телефон и присвоил его себе. Когда хозяин вещи проснулся, то не нашёл техники и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого благодаря записям с видеокамер наблюдения. Похищенное изъяли, а на предполагаемого похитителя завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»