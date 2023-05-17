Спецназу ГРУ передали орловский гуманитарный груз

17.5.2023 | 13:05 Новости, Общество, СВО

Вес посылки составил 2 тонны.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Груз передал заместитель губернатора Вадим Тарасов. Это произошло в зоне специальной военной операции под Мариуполем.

«Посылку сформировали своими силами», — пояснил Клычков.

Спецназовцы получили в своё распоряжение ценную технику – ноутбук, планшет, квадрокоптер со смартфоном, антидроновое ружьё, тепловизор, а также пять портативных источников питания. Также военнослужащим передали дизельный генератор, две мобильные бани, большую партию строительных материалов и инструментов, маскировочные сети, одежду и обувь, средства гигиены и продукты питания.

«Спецназ ГРУ имеет легендарную репутацию, за плечами этой структуры многие успешные операции, которые с полной уверенностью позволяют называть их элитой армии», — подчеркнул губернатор.

ИА «Орелград»

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