Спецназу ГРУ передали орловский гуманитарный груз

Вес посылки составил 2 тонны.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Груз передал заместитель губернатора Вадим Тарасов. Это произошло в зоне специальной военной операции под Мариуполем.

«Посылку сформировали своими силами», — пояснил Клычков.

Спецназовцы получили в своё распоряжение ценную технику – ноутбук, планшет, квадрокоптер со смартфоном, антидроновое ружьё, тепловизор, а также пять портативных источников питания. Также военнослужащим передали дизельный генератор, две мобильные бани, большую партию строительных материалов и инструментов, маскировочные сети, одежду и обувь, средства гигиены и продукты питания.

«Спецназ ГРУ имеет легендарную репутацию, за плечами этой структуры многие успешные операции, которые с полной уверенностью позволяют называть их элитой армии», — подчеркнул губернатор.

ИА «Орелград»