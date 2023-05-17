В Орле детсад закупал продукты по завышенным ценам, а дети недоедали

Информация об этом уже направлена прокурору Северного района города Орла.

Контрольно-счетная палата города Орла направила прокурору Северного района и в УМВД России по городу Орлу материалы проверки МБДОУ «Детский сад № 65 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей». Аудиторы проанализировали эффективность расходования бюджетных средств, выделенных этому учреждению в 2022 году на оплату труда работников и питание детей». Судя по отчету КСП, всего за проверенный период детсаду были выделены субсидии на 24,7 миллиона рублей. Из них расходы на оплату труда с начислениями составили 18,33 миллиона рублей, или 74,2 процента от полученной субсидии.

«Неправомерные расходы средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оплату труда с начислениями составили 1,475 миллиона рублей, — сообщает КСП. — неправомерные расходы на оплату труда работников, занимающих должности, сверх норматива за 2022 год, составили 890,9 тысячи рублей».

Один из разделов отчета посвящен организации питания воспитанников детсада, при которой, по мнению аудиторов, не соблюдались нормы по минимальным среднесуточным наборам пищевой продукции, установленные СанПин. Причем не соблюдались они практически по всему перечню пищевой продукции, в связи с чем дети существенно недополучали большую часть продуктов из перечня. Также в отчете говорится, что в детсаду не соблюдались требования к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых продуктов, допускалась замена продуктов продуктами с более низкой пищевой ценностью и в недостаточном количестве.

«Цены на пищевые продукты по тринадцати муниципальным контрактам превышали среднерыночные цены (по данным Орелстата) на 101,2-164,9 процента, а по отдельным контрактам — в 1,6-5,6 раза, — следует из отчета КСП. — Неэффективное расходование средств на организацию питания в 2022 году составляло 3,754 миллиона рублей, в том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 1,554 миллиона рублей, за счет средств родителей – 2,2 миллиона рублей».

ИА «Орелград»