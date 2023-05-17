В Орле составили список «тёмных» школ и садиков

Это учреждения, подходы и подъезды к которым освещены слабее всего.

Перечень огласили на сегодняшнем заседании «коммунального» комитета городского Совета народных депутатов Орла.

В список вошли 23 учебных заведения:

школы №7, 20, 23, 27, 35, 37, 45 и 49;

гимназии №16, 19 и 39;

лицеи №18, 22 и 28,

детские сады №1, 3, 6, 16, 25, 35, 40, 41 и 42.

Однако ждать скорого решения проблемы не стоит. В этом году будет составлена только смета предстоящих работ, сообщает пресс-служба горсовета. В дальнейших планах – формирование «дорожной карты».

На данный момент в Орле насчитывается 80 дошкольных и общеобразовательных учреждений, к которым ведут около 400 подходов и подъездов. Только 135 из них нормально освещены. Чтобы решить данную проблему, требуется около 87 миллионов рублей.

ИА «Орелград»