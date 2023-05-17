В Орловской области на сельхозземлях устроили свалку

Нарушителей устанавливает Россельхознадзор.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства, участок находится в Шаблыкинском районе. Это земля сельскохозяйственного назначения. Однако нарушители устроили здесь свалку строительного мусора – конечно, нелегальную.

К настоящему моменту мусор распространился на 37 квадратных метров. Кроме того, плодородный слой почвы на данном участке сократился на 1 гектар.

Проблему выявили в текущем месяце. На месте взяли пробы почвы. Сейчас их исследуют в лаборатории. По итогам этого исследования Россельхознадзор будет принимать решение о привлечении виновных лиц к ответственности за несоблюдение требований земельного законодательства России.

ИА «Орелград»