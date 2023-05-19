Названа причина удручающего состояния орловских дорог

Актуальным вопросом задался вице-спикер Орловского областного Совета на комитете 17 мая.

Михаил Вдовин посетовал, что буквально на границе с нашим регионом начинается «прекрасная дорога», а ряд наших — яма на яме.

Присутствовавший на заседании комитета по бюджету директор ГУП ОО «Дорожная служба» Сергей Музалёв ответил, что причина банальна.

«Недофинансирование Дорожного фонда. В этом году на содержание 3500 километров дорог — 1,5 млрд рублей. А фактически нужно, чтобы это все отремонтировать (что выявлено) — 3 млрд. Мы работаем в рамках заключенного контракта, не можем сделать больше, чем за это заплатит заказчик», — констатировал Сергей Музалёв.

Межремонтный срок – шесть лет. В 2023 году из 3800 километров дорог регионального значения Орловская область обновляет около 40 километров.

«Межремонтные сроки нарушены не сейчас. Естественно, что текущее состояние плохое», — сказал директор ГУПа.

ИА «Орелград»