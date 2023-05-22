Мэрия Орла тратит все больше денег на суды

Судебные иски привели к несбалансированности бюджета областной столицы.

Контрольно-счетная палата города Орла в своем отчете указала на тревожный для казны факт: в последнее время наблюдается значительный ежегодный рост расходов бюджета на исполнение судебных актов и приобретение жилья гражданам по решению судов. Заметный удельный вес в них (78,8 процента) занимают расходы на выплату возмещений физическим лицам — собственникам помещений по решениям судов. Речь идет о так называемой выкупной стоимости, которую мэрия выплачивает за жилье при переселении граждан из аварийных домов.

«При этом источники для компенсации указанных расходов в бюджете города отсутствуют, что приводит к несбалансированности бюджета города Орла, — отмечают аудиторы. – В связи с этим Контрольно-счетная палата рекомендовала администрации города Орла для решения этой проблемы обращаться к правительству Орловской области по вопросу увеличения городу Орлу объема дотаций».

По официальным данным переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, осуществляется по адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы». В прошлом году в Орле указанные работы велись в рамках этапов 2021-2022 и 2022-2023 годов. Всего в 2022 году для расселения было приобретено 185 квартир и заключено 159 соглашений об изъятии жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Соответственно, принимались и решения, в том числе судебные, по выплате выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения.

Кстати, в своем отчете мэр Орла Юрий Парахин назвал огромное количество судебных исков, связанных с выплатой гражданам выкупной стоимости аварийного жилья, одной из острых финансовых проблем прошедшего года. По его словам, в 2022 году на эту статью расходов было направлено 341,4 миллиона рублей (в 2021 году – 193,3 миллиона рублей, в 2020 году – 45,2 миллиона рублей).

«Погашение судебных решений является одной из приоритетных статьей расхода, поскольку их несвоевременная оплата приводит к блокировке лицевых счетов учреждений, что ставит под угрозу исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации национальных проектов, а также финансирование социальных выплат и расходов по защищенным статьям, — подчеркнул мэр. — К сожалению, мы не можем ни повлиять, ни спрогнозировать эти расходы, а вынуждены обеспечивать их оплату даже в ущерб иных, в том числе запланированных, статей расходов бюджета».

На данный момент в Орле расселено более 13,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, при этом реализация программы продолжается. Так, по этапу 2022-2023 годов планируется расселить еще 8,2 тысячи квадратных метров аварийных жилых помещений. В текущем году по проекту «Ответственный застройщик» в муниципальную собственность передаются 36 квартир, которые мэрия также обещает использовать на реализацию программы переселения наряду с приобретаемыми квартирами.

ИА «Орелград»