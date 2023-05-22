Орловчанина обвиняют в «особо крупном» уклонении от налогов

Речь идёт о сумме в 51 миллион рублей.

Как сообщает прокуратура Орловской области, уголовное дело уже передано в Железнодорожный районный суд Орла. Обвиняемый — генеральный директор трёх фирм (ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз»).

По версии следствия, все эти компании находились на упрощенной системе налогообложения. Чтобы уклониться от уплаты налогов, гендиректор применял «схему искусственного дробления бизнеса».

Юрлица приобретали недвижимость, перепродавали её друг другу, а затем передавали в аренду аффилированным партнёрам (одной компании и одному ИП) по заниженной стоимости. В свою очередь, арендаторы сдавали «недвижку» в субаренду, но уже за нормальную цену. В результате этих действий в период с 2018-го по 2020-й и накопилась столь внушительная сумма неуплаченных налогов и сборов.

ИА «Орелград»