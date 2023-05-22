Орловские прокуроры защитили права железнодорожников

Работникам депо заработную плату выдали с нарушениями установленных сроков.

Орловская транспортная прокуратура защитила трудовые права работников железнодорожного транспорта. Как уточнили в надзорном ведомстве, нарушения условий оплаты труда были выявлены в вагонном депо «Орел» Московского филиала АО «Федеральная пассажирская компания», Орловско-Курском центре организации работы железнодорожных станций и Орловской дистанции пути. Все они являются структурными подразделениями ОАО «РЖД».

«Установлено, в вагонном депо «Орел» выплата заработной платы за первую половину месяца отдельным работникам произведена с нарушением срока, — сообщает Орловская транспортная прокуратура. — В указанных подразделениях ОАО «РЖД» с работниками не производился окончательный расчет в день их увольнения, отпускные выплачивались с нарушением установленного срока».

По результатам проведенной проверки прокуратура внесла три представления об устранении выявленных нарушений. Кроме того, руководители перечисленных предприятий по постановлениям прокурора были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 30 тысяч рублей. Наказали их по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). Постановления уже вступили в законную силу.

Тем временем прокуратура Свердловского района восстановила трудовые права работников ООО «Авангард-Агро-Орел». Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, речь идет о двух сторожах, работавших с марта 2020 года по декабрь 2021-го. Согласно трудовым договорам, они работали на условиях пятидневной рабочей недели по 4,8 часа в день. Но в реальности им приходилось нести суточные дежурства с двумя выходными. Несмотря на это, учет переработки на предприятии не осуществлялся, а зарплату за сверхурочную работу сторожам не выплачивали.

Для защиты их прав прокуратура подала в суд иск о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда. Требования были удовлетворены, в пользу работников судом взыскано с работодателя более 800 тысяч рублей.

«В настоящее время задолженность по заработной плате перед гражданами погашена в полном объеме», — подчеркнули в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»