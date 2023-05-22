У орловчанки украли золотой крестик

22.5.2023 | 10:58 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Вернуть похищенное помогла полиция.

Фото: Евгений Мартынов / orel-eparhia.ru

Преступление произошло во Мценском районе. Местная жительница обратилась за медицинской услугой. Во время процедуры она сняла с себя цепочку и крестик, изготовленные из золота (общей стоимостью около 10 тысяч рублей), но не забыла надеть их обратно.

Придя домой, женщина вспомнила об этих ценных предметах и снова обратилась к медикам. Они рассказали, что, действительно, находили такие предметы. Однако один из мужчин, также проходивших медицинские процедуры, заявил, что вещи принадлежат ему, и забрал их с собой.

Орловчанка обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – жителя одной из деревень этого же района. Похищенное нашли в его доме.

В отношении мужчины возбудили дело по статье «кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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