В Орле у Красного моста заменят трамвайные провода

Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.

Информация прозвучала на сегодняшнем оперативном совещании в областной администрации.

Как рассказал Парахин, контактную сеть планируется заменить на Карачевской, Гостиной и Пушкина. Эти работы пройдут в рамках капитального ремонта улиц. Также здесь заменят трамвайные пути, освещение и фонарные столбы.

«Данная документация сейчас проходит государственную экспертизу. Мы, в принципе, будем готовы к выполнению работ в будущем году», — уточнил мэр.

Кроме того, в обозримом будущем планируется обычный «классический» ремонт участка улицы Комсомольской, расположенного между перекрёстками с Красина и Гостиной.

ИА «Орелград»