Дорожная программа в Орле приросла на полмиллиарда

Власти увеличили объемы финансирования на развитие улично-дорожной сети.

Мэр Юрий Парахин уже в четвертый раз в этом году внес изменения в паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы». В частности, постановлением общий объем средств, необходимых на реализацию программы, увеличен до 8,605 миллиарда рублей. До сих пор он составлял 8,214 миллиарда рублей. Изменения связаны с увеличением текущего объема финансирования запланированных работ.

Так, дорожные расходы на 2023 год теперь предусмотрены в объеме в 3,017 миллиарда рублей. В предыдущей версии документа они составляли 2,625 миллиарда. Как следует из постановления мэра, поправки связаны с удорожанием основного мероприятия программы «Строительство объектов улично-дорожной сети города Орла». В частности, финансирование проекта реконструкции Красного моста в областном центре увеличено с 1,53 до 1,922 миллиарда рублей.

В целом за весь период действия программы, то есть за 2022-2026 годы, планируется выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 145,75 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности таких дорог, согласно прогнозам мэрии, должна сократиться на 31,6 процентных пункта.

ИА «Орелград»