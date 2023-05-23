Минобороны РФ отметило орловчанина

Участника СВО наградили медалью и благодарностью.

Такого внимания удостоился уроженец Кромского района — капитан медицинской службы Алексей Воронин, мобилизованный для участия в СВО в октябре 2022-го года.

Как сообщил глава района Андрей Усиков в соцсетях, нашего земляка отметили медалью «За воинскую доблесть» второй степени. Благодарность Минобороны вручена с формулировкой «за достойную военную службу в зоне СВО, высокий моральный и патриотический дух».

Алексей Воронин учился в медицинском институте ОГУ имени Тургенева, затем перевёлся в Саратовскую военную медицинскую академию. Там орловчанин получил специальность рентгенолога. В данный момент он является членом Российского общества рентгенологов и радиологов.

ИА «Орелград»