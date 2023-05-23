Облсуд вынес решение по «аварийке» на 2-й Курской Орла

23.5.2023 | 10:46 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Речь идёт о доме №88.

Фото: www.google.com/maps

Ранее иск, поданный прокуратурой, рассмотрел Советский районный суд Орла. Надзорное ведомство потребовало решить «жилищный вопрос» двух граждан, проживающих в доме.

Ещё в 2016-м году здание признали аварийным и подлежащим реконструкции. Однако, как сообщает прокуратура Орловской области, уполномоченные городские органы не проводят противоаварийные мероприятия и не предпринимают мер к обеспечению жильцов другими помещениями (в рамках договоров социального найма).

Иск подавался в интересах двух граждан, не имеющих другого жилья и вынужденных проводить каждый день «на пороховой бочке». В итоге районный суд обязал «Жилищное управление города Орла» предоставить им благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Чиновники подали апелляцию, но Орловский областной суд оставил предыдущий приговор без изменений.

В настоящее время судебный акт вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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