Облсуд вынес решение по «аварийке» на 2-й Курской Орла

Речь идёт о доме №88.

Ранее иск, поданный прокуратурой, рассмотрел Советский районный суд Орла. Надзорное ведомство потребовало решить «жилищный вопрос» двух граждан, проживающих в доме.

Ещё в 2016-м году здание признали аварийным и подлежащим реконструкции. Однако, как сообщает прокуратура Орловской области, уполномоченные городские органы не проводят противоаварийные мероприятия и не предпринимают мер к обеспечению жильцов другими помещениями (в рамках договоров социального найма).

Иск подавался в интересах двух граждан, не имеющих другого жилья и вынужденных проводить каждый день «на пороховой бочке». В итоге районный суд обязал «Жилищное управление города Орла» предоставить им благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Чиновники подали апелляцию, но Орловский областной суд оставил предыдущий приговор без изменений.

В настоящее время судебный акт вступил в законную силу.

ИА «Орелград»