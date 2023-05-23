Орловский суд решил судьбу убежища под рестораном

Арбитраж рассмотрел иск прокуратуры к коммерческой организации.

В Орле региональный арбитражный суд вынес решение по иску Хотынецкого межрайонного прокурора к поселковому потребительскому обществу «Гермес». Истец просил о признании отсутствующим права собственности ответчика на часть нежилого здания, а именно на противорадиационное укрытие площадью 339,5 кв м. Оно расположено в подвале вышеуказанного нежилого здания. В качестве третьих лиц в процессе приняли участие Главное Управление МЧС России по Орловской области и администрация Хотынецкого района.

Перед подачей иска межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о содержании, использовании и распоряжении защитными сооружениями гражданской обороны. В результате, как следует из материалов дела, были выявлены нарушения при возникновении у ППО «Гермес» права собственности на строение ресторана, включающее в себя подвальное помещение, в котором расположено защитное сооружение гражданской обороны.

Истоки истории уходят еще в 2000 год. Тогда решением арбитражного суда Орловской области был установлен факт принадлежности ресторана на праве собственности Хотынецкому РАЙПО. В 2021 году это право собственности было зарегистрировано. Тогда же РАЙПО продало строение «Гермесу». Сам объект был введен в эксплуатацию в 1975 году, право собственности в настоящее время зарегистрировано за ППО «Гермес». Согласно ответу администрации Хотынецкого района, в соответствии с действующим «Планом гражданской обороны и защиты населения» на территории района находится ряд защитных сооружений гражданской обороны. В их число входит и сооружение, ставшее предметом спора в суде.

«Потребность в указанном ЗС ГО имеется, предполагается его использование для укрытия граждан, — сообщили суду и прокуратуре местные чиновники. — ЗС ГО не является муниципальной собственностью, содержание и текущей ремонт не осуществлялся. Объект ЗС ГО находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта».

Также согласно их ответу, сооружение в казне района не числится.

Между тем, у него имеется паспорт противорадиационного укрытия, оформленный еще в 2004 году. Из него следует, что площадь укрытия составляет 265,9 квадратного метра, вместимость — 229 человек. Впрочем, в ходе судебного заседания выяснилось, что много лет назад при установлении площади укрытия была допущена техническая опечатка, фактически данная площадь больше, чем указано в паспорте противорадиационного укрытия. Также в суде выяснилось, что на самом деле укрытие было принято в эксплуатацию в 1972 году.

В конце 2022 года укрытие обследовала специально созданная комиссия. Она установила, что лицо, ответственное за содержание ЗС ГО, и группа по его обслуживанию никем не определены. Вентиляционная установка отсутствует, энергоснабжение демонтировано, водоснабжения и канализации нет, а общее состояние – «требуется ремонт». Комиссией также было указано, что противорадиационное укрытие не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и др. Словом, комиссия пришла к выводу о том, что данное защитное сооружение гражданской обороны не готово к приему укрываемых в установленные сроки. Оно требует ремонта, необходимость в его использовании имеется. Вопрос только в том, кто будет приводить его в порядок.

Суд иск удовлетворил и признал отсутствующим права собственности «Гермеса» на укрытие. Это означает, что теперь оно должно быть оформлено в федеральную собственность, следовательно, приводить в порядок его будут за бюджетный счет.

ИА «Орелград»