Поджигателя фур осудили под Орлом

Решение по необычному уголовному делу вынес Ливенский районный суд.

Уголовное дело слушалось в особом порядке судебного разбирательства. Оно было заведено в отношении ранее не судимого местного жителя по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд и следствие установили, что мужчина совершил умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога. Произошло все в ночь с 30 на 31 января 2023 года. Подсудимый находился на стоянке для грузовых автомобилей. Там у него возник конфликт с одним из водителей. На почве личных неприязненных отношений он решил уничтожить и повредить его имущество.

Реализуя внезапно возникший преступный умысел, подсудимый подошел к припаркованному на указанной территории грузовому автомобилю «Ивеко», принадлежавшему его оппоненту. Используя бытовой распылитель, наполненный бензином, он опрыскал из него поверхность переднего левого колеса указанной автомашины, после чего при помощи спичек попытался поджечь колесо.

Однако колесо не загорелось, и тогда подсудимый съездил на ближайшую АЗС, где приобрел пятилитровую канистру бензина. Вернувшись на стоянку большегрузов, он облил из канистры бензином колесо чужого тягача, после чего поджег его при помощи спичек. На этот раз колесо полыхнуло, вскоре огонь перекинулся на моторный отсек, а затем и на полуприцеп-цистерну. Более того, затем огонь перебросился еще на одну цистерну, припаркованную рядом. Убедившись, что автомобиль оппонента загорелся, поджигатель с места преступления скрылся.

Своими действиями он уничтожил не только автомобиль своего недруга, но и машину еще одного человека, не имевшего никакого отношения к их спору. Общая сумма причиненного ущерба была оценена в 3,393 миллиона рублей.

Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, полностью признав свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, установив ему испытательный срок в два года, в течение которого он должен своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»