В Орле уровень безработицы снизился на 16 процентов

Количество официальных безработных продолжает сокращаться.

Как сообщает Орелстат, по состоянию на 1 апреля 2023 года численность официально зарегистрированных безработных в Орловской области уменьшилась по сравнению с 1 апреля 2022 года на 16,3 процента. Уровень фиксированной безработицы на отчетную дату составил 0,6 процента, годом ранее он составлял 0,7 процента. Всего на учете в органах службы занятости по состоянию на 1 апреля 2023 года находилось 1959 безработных, в то время как годом ранее их насчитывался 2341 человек.

Данные о снижении безработицы на 16 процентов подтвердили и участники заседания Совета Федерации профсоюзов Орловской области. В частности, об этом упомянул в своем докладе председатель Федерации Николай Меркулов. По его словам, в социально-трудовой сфере профсоюзы выделяют для себя три основных приоритета — создание рабочих мест, повышение доходов населения и развитие социального партнерства.

«Создание рабочих мест, как отметил Меркулов, должно быть ключевым направлением государственной экономической политики, — сообщает пресс-служба ФПОО. — Сегодня проблема рабочих мест куда шире и болезненнее, чем просто уход зарубежных компаний. Государственную политику в сфере занятости необходимо переориентировать на создание постоянных, достойно оплачиваемых рабочих мест в производственном секторе, переподготовки безработных по востребованным профессиям и специальностям».

Согласно озвученным данным, в Орловской области за пять лет создано более 50 новых производств — это свыше 2,5 тысячи рабочих мест. Разрабатываются планы по созданию новых производств, открываются новые промышленные площадки. Отметил Николай Меркулов и тот факт, что заявленная работодателями потребность в работниках на сегодняшний день в пять раз превышает количество зарегистрированных безработных. При этом, по его словам, удалось закрыть вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы работникам орловских предприятий.

Напомним, что уровень официальной безработицы рассчитывается исходя из того количества граждан, которые обратились в государственную службу занятости. А делают это далеко не все. Рассчитать реальный уровень безработицы помогает методология Международной Организации Труда. Для этого в Орловской области проводятся статистические обследования. Согласно одному из таких обследования, в Орловской области численность рабочей силы (граждане в возрасте 15 лет и старше) в среднем в 2022 году составляла 343,6 тысячи человек.

Из них в экономике были заняты 330 тысяч человек. Оставшиеся 13,6 тысячи человек не имели работы, хотя, судя по данным выборочного обследования, были готовы к ней приступить. Именно такие граждане по методологии МОТ считаются безработными. Таким образом, уровень безработицы в регионе в среднем по прошлому году составлял 4 процента, уровень занятости – 53,9 процента населения. Что касается текущей ситуации, то за период январь-март 2023 года численность рабочей силы составляла 334,7 тысячи человек, из них безработными в это время были 12,3 тысячи орловцев. Таким образом, уровень безработицы по методологии МОТ к началу апреля составил 3,7 процента.

ИА «Орелград»