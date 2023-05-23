В школах Орла прозвенели последние звонки

23.5.2023 | 14:21 Новости, Образование

В ближайшее время начнутся госэкзамены.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

В этом году в областном центре церемония прошла для 1346 одиннадцатиклассников и 3161 девятиклассника. Об этом в соцсетях рассказал мэр Орла Юрий Парахин. На данный момент в городе насчитывается 43 общеобразовательных учреждения.

Уже через несколько дней выпускники приступят к сдаче ЕГЭ. Основной период госэкзамена начнётся 26 мая с испытаний по географии, литературы и химии. ЕГЭ по русскому языку назначен на 29 мая и 22 июня, по математике (базового и профильного уровней) – на 1 и 26 июня.

Завершится основной период сдачи ЕГЭ 1 июля, когда выпускники получат возможность экзаменоваться по любому учебному предмету.

ИА «Орелград»

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