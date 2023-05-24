Место под будущий спецприемник УМВД обследовали ученые

Стали известны результаты проведенной в Орле археологической разведки.

Проект строительства специального приемника УМВД России по городу Орлу для лиц, арестованных в административном порядке, получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Акт был подписан после анализа результатов археологической разведки, проведенной недавно в Орле на улице Металлургов, в районе дома № 35. Там планируется возведение спецприемника. Однако до начала строительства участок должны были обследовать археологи на предмет выявления возможных памятником или артефактов, которые могут находиться под землей.

Кстати, археологические исследования на обследуемой территории ранее не проводились.

Ближайшим памятником археологии, к обследованному участку, является «Касьяновка 1, поселение (25-15 тыс. до н. э., VIII-VII тыс. до н. э., VI-V вв. до н.э., V-VII вв. н.э.). Эти известные ученым объекты археологического наследия находятся в 2,3 километра к северо-западу от будущего спецприемника. Обследованный участок расположен у северной окраины Орла. В геоморфологическом отношении эта территория занимает водораздельную возвышенность двух безымянных балок (правые притоки Оки).

Высота над уровнем поймы Оки здесь составляет 40-43 метра. Уклон идет в западную сторону к реке. Расстояние до русла составляет 1,7 километра. Здесь были заложены разведывательные шурфы, но никаких артефактов и признаков археологических памятников обнаружено не было. Также ученые провели анализ исторических карт. В частности, была изучена «Трехверстовая военно-топографическая карта Российской империи 1869-1919 гг.». Этот анализ показал, что на территории обследованного участка в XIX – начале XX века исторические населенные пункты не располагались.

Общая площадь обследованной территории составила 0,7 га. Участок, непосредственно выделенный под строительство, имеет квадратную форму с общими размерами 84х84 метра. Он расположен на территории небольшого лесного массива. К северо-востоку от него находится территория изолятора временного содержания УМВД России по городу Орлу. Весь участок археологи прошли в пешем порядке. Поскольку археологических предметов и признаков культурного слоя не было найдено, эксперты дали добро на строительство спецприемника.

ИА «Орелград»