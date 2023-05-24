«Мусорное» дело орловских чиновников дошло до Верховного суда

24.5.2023 | 10:01 Закон и порядок, Новости

Представители департамента ЖКХ не смогли выиграть и в высшей инстанции.

ИА «Орелград»

Верховный суд РФ не принял жалобу Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба Орловского УФАС. Тем самым спор, который тянется уже третий год, перешел на высшую ступень. Как уже рассказывал «Орелград», причиной спора стала жалоба столичной компании на действия указанного департамента при проведении аукциона в электронной форме. Это был аукцион на выполнение научно-исследовательской работы «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области».

Столичная компания посчитала незаконным включение в список обязательных требований к участникам торгов наличия лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Как напоминает пресс-служба УФАС, в декабре 2021 года специально созданная комиссия вынесла решение по делу и признала факт нарушения департаментом пункта 2 части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Антимонопольщики тоже посчитали, что для выполнения научных расчетов лицензия на вывоз мусора не нужна.

«Департамент не согласился с решением управления и обжаловал антимонопольное решение в судебные инстанции, — рассказывают в УФАС. — Арбитражный суд Орловской области, девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Центрального округа встали на сторону Орловского УФАС и оставили жалобу департамента без удовлетворения».

Уже в этом году, в конце марта, департамент подал кассационную жалобу (представление) в Верховный суд Российской Федерации. Однако тот отказал орловским чиновникам передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Тем самым, как говорят в антимонопольной службе, поставлена финальная точка в деле о нарушении департаментом Федерального закона «О защите конкуренции».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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