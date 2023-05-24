На Орловщине выпустили в обращение 204 тонны «спорного» зерна

Нарушение допустило ООО «Хлебороб».

Как сообщает областное Управление Россельхознадзора, компания выпустила в обращение 204,23 тонны зёрен рапса. Продукция относилась к урожаю минувшего года и предназначалась для пищевых целей. Однако предприятие не подтвердило соответствие данной партии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и не оформило соответствующий документ.

Кроме того, у контролирующих органов «появились вопросы» ещё к двум партиям зерна (пшеницы и рапса) общей массой 1100 тонн. В отношении них всё-таки были приняты декларации о соответствии требованиям техрегламента. Однако документы оформили на основе исследований испытательного центра, не включённого в единый госреестр. Поэтому с формальной точки зрения данные декларации не имели силы.

В итоге Россельхознадзор официально признал их недействительными и выдал предприятию предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее стало известно, что жители орловской деревни подали коллективную жалобу на соседа-скотовода.

ИА «Орелград»