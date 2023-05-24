Орловчанку госпитализировали после пожара

У 74-хлетней женщины сгорел дом.

ЧП случилось в Троснянском районе в деревне Ладаревские Выселки накануне около 9 часов утра. Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, на момент прибытия пожарных сгорела кровля, а также соседняя с домом хозяйственная постройка. Огонь мог перекинуться и на другие строения, расположенные рядом.

В итоге последствия ЧП удалось ликвидировать. Этим занимались как профессионалы из 34-й пожарно-спасательной части Троснянского района, так и добровольцы.

В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 40 квадратных метров. Хозяйка (1949-го года рождения) госпитализирована в Орловскую областную клиническую больницу. Причины пожара устанавливаются.

Всего за последние сутки сотрудники областного Управления МЧС выезжали на вызовы 21 раз, в том числе пять раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»